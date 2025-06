Ativistas roubam estátua de cera de Macron em protesto em Paris Estátua foi colocada na embaixada russa como crítica à política francesa Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h59 ) twitter

Ativistas roubam estátua de cera de Emmanuel Macron em Paris

Ativistas roubaram a estátua de cera do presidente francês Emmanuel Macron do Museu de Paris. Avaliada em cerca de R$ 230 mil, a peça foi levada para a entrada da embaixada russa como parte de um protesto. Os ativistas criticam o governo francês por apoiar publicamente a Ucrânia enquanto mantém relações comerciais com a Rússia. Após o roubo ser descoberto, o museu acionou a polícia, que conseguiu devolver a estátua ao local original.

