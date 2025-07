Avião comercial cai na Rússia sem deixar sobreviventes Aeronave desapareceu dos radares e destroços foram encontrados em Amur Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h00 ) twitter

Avião com quase 50 passageiros cai na Rússia; não há sobreviventes

Um avião com cerca de 50 passageiros caiu na Rússia, sem registros de sobreviventes. A aeronave realizava uma rota comercial local entre duas cidades quando desapareceu dos radares na região de Amur, próxima à China.

Os destroços foram localizados em uma área de mata fechada, a aproximadamente 15 quilômetros do aeroporto de destino. As autoridades russas ainda estão verificando o número total de passageiros que estavam a bordo. Informações da imprensa local indicam que a visibilidade era reduzida no momento do acidente.

