Balão causa incêndio em condomínio de Guarulhos; responsáveis fogem Incidente ocorreu na madrugada; ninguém ficou ferido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h36 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h36 )

Balão atinge condomínio em Guarulhos e provoca incêndio

Na madrugada, um balão atingiu um condomínio em Guarulhos, Grande São Paulo, provocando um incêndio nos andares superiores. Moradores capturaram imagens do incidente com seus celulares. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, as chamas já haviam sido extintas. Não houve feridos. A Polícia Militar flagrou indivíduos tentando recuperar partes do balão no local; entretanto, eles conseguiram fugir antes de serem identificados. As autoridades ainda buscam identificar os responsáveis pelo balão.

Assista ao vídeo - Balão atinge condomínio em Guarulhos e provoca incêndio

