Baleia e filhote são avistados na praia do Pepê, no Rio de Janeiro Banhistas registram a presença dos animais na zona oeste carioca Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h36 )

Baleia e filhote são vistos na praia do Pepê, Rio de Janeiro

Uma baleia e seu filhote foram vistos nadando na praia do Pepê, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. O registro foi feito por banhistas que estavam no local. As imagens mostram os cetáceos realizando movimentos característicos da espécie, chamando a atenção dos presentes.

Especialistas explicam que as baleias migram anualmente para águas mais quentes entre julho e novembro para se reproduzir e dar à luz.

Assista ao vídeo - Baleia e filhote são vistos na praia do Pepê, Rio de Janeiro

