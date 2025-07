Brasil aciona Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos EUA Apoio internacional reforça ação brasileira contra sobretaxas de Trump Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h33 ) twitter

Brasil aciona Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos EUA

O Brasil formalizou uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Esta ação conta com o apoio de 40 países, incluindo membros dos BRICS, União Europeia e Canadá. As tarifas norte-americanas estão previstas para entrar em vigor em 1º de agosto.

Assista ao vídeo - Brasil aciona Organização Mundial do Comércio contra tarifas dos EUA

