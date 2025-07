Brasileiro enfrenta pena capital por tráfico de drogas na Indonésia Yuri Bezerra da Costa foi preso em Bali com mais de 3 quilos de cocaína Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 12h13 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h13 ) twitter

Brasileiro pode enfrentar pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia

Yuri Bezerra da Costa, um brasileiro de 25 anos, foi detido em Bali com mais de três quilos de cocaína em sua bagagem. Ele confessou estar atuando como mula para o tráfico internacional de drogas e receberia R$150 mil pelo trabalho. A política indonésia de tolerância zero para crimes de drogas pode resultar em penas severas, incluindo a possibilidade de pena de morte.

A apreensão ocorreu quando a bagagem de Yuri foi inspecionada por raio-x no aeroporto. Além dele, outros três estrangeiros foram presos sob acusações semelhantes. O caso de Yuri é comparado ao de outra brasileira, Manuela Vitória, que foi detida no final de 2022 pelo mesmo crime e condenada a onze anos de prisão, mas escapou da pena capital.

A decisão judicial na Indonésia considera diversos fatores, como a quantidade de droga apreendida e as condições sociais do acusado. Atualmente, mais de 90 estrangeiros aguardam no corredor da morte na Indonésia. Desde 2016, porém, não houve execuções de estrangeiros no país. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil está prestando assistência ao caso por meio da Embaixada em Jakarta.

Assista ao vídeo - Brasileiro pode enfrentar pena de morte por tráfico de drogas na Indonésia

