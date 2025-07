Cachorros caramelos furtam pão em padaria de Rio Verde Dupla canina é flagrada por câmeras de segurança em ação inusitada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gangue dos caramelos: cachorros são flagrados furtando pão em padaria em GO

Um cachorro caramelo foi flagrado furtando um saco de pão em uma padaria localizada em Rio Verde, Goiás. O animal não estava sozinho; ele contava com a ajuda de um segundo cachorro, que observava a ação do lado de fora do estabelecimento. A dupla foi vista por câmeras de segurança, mostrando um dos cães entrando na padaria e pegando o pão diretamente da prateleira, enquanto o outro aguardava na calçada. Após a ação, os dois cães caramelos dividiram o alimento. A cena inusitada provocou risadas entre os presentes que testemunharam o incidente.

Assista ao vídeo - Gangue dos caramelos: cachorros são flagrados furtando pão em padaria em GO

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!