Caminhão é engolido por buraco em Rio Claro

Buraco em asfalto engole caminhão no interior paulista; veja vídeo

Um caminhão foi parcialmente engolido por um buraco que surgiu no asfalto em Rio Claro, São Paulo. O incidente ocorreu quando a parte dianteira do veículo passou pela área afetada, fazendo o buraco aumentar e prender o caminhão. O motorista e o ajudante conseguiram sair ilesos. Carregado com 13 toneladas de açúcar, o caminhão levou cinco horas para ser removido. A Defesa Civil local investiga as causas do surgimento do buraco.

Assista ao vídeo - Buraco em asfalto engole caminhão no interior paulista; veja vídeo

