Fãs, amigos e familiares prestam as últimas homenagens a Preta Gil

O velório de Preta Gil acontece nesta sexta (25) das 9h às 13h no Teatro Municipal do Rio de Janeiro . Após a cerimônia pública, o corpo segue para uma homenagem no circuito de blocos do centro da cidade, antes do sepultamento no cemitério da Penitência. Gilberto Gil publicou um vídeo emocionante nas redes sociais em homenagem à filha, destacando sua trajetória.



