Caminhão explode após tombar na BR-376 em Guaratuba Motorista faleceu no local e causas do acidente são investigadas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h36 )

Caminhoneiro morre em explosão de caminhão na BR-376, Paraná

Um caminhoneiro morreu após o caminhão que dirigia tombar e explodir na BR-376, próximo a Guaratuba, no Paraná. O veículo transportava chapas de madeira, e as causas do acidente ainda estão sob investigação pela Polícia Rodoviária Federal.

A explosão ocorreu após o caminhão perder o controle e tombar, resultando na morte do motorista no local. A rodovia ficou interditada em ambos os sentidos por aproximadamente cinco horas, gerando um congestionamento de 13 quilômetros.

