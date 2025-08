Canetas emagrecedoras nacionais chegam ao mercado farmacêutico Produção brasileira promete preços mais acessíveis para obesidade e diabetes tipo 2 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h56 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Canetas emagrecedoras produzidas no Brasil começam a ser vendidas em farmácias.

Objetivo é reduzir custos dos tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2.

Dispositivos utilizam liraglutida e necessitam de retenção de receita médica para venda.

Embora possam ter efeitos colaterais, fabricação nacional é um avanço importante para pacientes.

Farmácias em todo o Brasil começarão a vender nas próximas semanas canetas emagrecedoras produzidas nacionalmente. As novas versões devem reduzir os custos dos tratamentos para obesidade e diabetes tipo 2, tornando-os mais acessíveis para muitos pacientes.

Esses dispositivos utilizam a substância liraglutida, que atua estimulando a insulina e reduzindo o apetite. O preço sugerido é de R$ 307 por unidade. A venda requer retenção de receita médica e acompanhamento do paciente é necessário. Apesar dos possíveis efeitos colaterais como náusea e tontura, a fabricação nacional representa um avanço significativo para quem precisa desse tipo de medicação.

A ANVISA regulamenta que a venda ocorra somente com retenção de receita médica, garantindo segurança no uso do medicamento.

