Caso Larissa Manuela: Padrasto diz que matou menina após discussão Crime ocorreu após discussão sobre suposta traição Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h10 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Larissa Manuela: Padrasto diz que matou menina após discussão

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Diego Antônio, acusado de assassinar sua enteada Larissa Manuela, de 10 anos, com 16 facadas em Barueri, na Grande São Paulo. O crime ocorreu no dia 12 de junho. Diego inicialmente negou envolvimento, mas confessou após ser confrontado com imagens de segurança que confirmaram sua presença no local.

Segundo Diego, a motivação foi uma discussão sobre uma suposta traição da mãe de Larissa. Ele confrontou a menina em casa e, após ela admitir algo sobre a traição e insultá-lo, cometeu o crime. Mesmo após o assassinato, Diego permaneceu próximo à família, participando até do velório da enteada.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: Padrasto diz que matou menina após discussão

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!