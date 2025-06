Chuvas intensas causam mortes no Rio Grande do Sul Tempestades deixam cidades isoladas e desabrigam moradores Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 14h27 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h27 ) twitter

Chuvas no Rio Grande do Sul deixam duas mortes

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul resultaram em duas mortes e dezenas de pessoas desalojadas. A cidade de Segredo está isolada sob alerta vermelho de tempestade. Luiz Rodrigues e Genesida Rosa faleceram após seu carro ser arrastado pela correnteza em Candelária, enquanto iam para o trabalho.

Em Encruzilhada do Sul, um córrego transbordou afetando mais de 150 imóveis; 40 pessoas foram evacuadas. O abastecimento de água foi interrompido sem previsão de normalização devido à bomba de drenagem submersa.

A cidade de Mata também foi gravemente afetada, com pontos de desalojamento submersos e aulas municipais canceladas. Há ainda riscos de deslizamentos na região.

Assista ao vídeo - Chuvas no Rio Grande do Sul deixam duas mortes

