Corpos de jovens atropeladas são enterrados lado a lado em São Caetano do Sul Motorista acusado continua preso por homicídio com dolo eventual Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 13h51 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h51 )

Corpos de jovens que morreram atropeladas em São Caetano serão enterrados lado a lado

As jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis, ambas de 18 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam uma faixa de pedestres em São Caetano do Sul. Elas serão enterradas lado a lado hoje, atendendo ao desejo das famílias.

O motorista Brendo dos Santos, de 26 anos, foi indiciado por homicídio com dolo eventual e permanece preso preventivamente.

A polícia investiga a possibilidade de ele estar participando de um racha no momento do acidente. Apesar da defesa afirmar que ele não estava em alta velocidade, a polícia acredita que o carro estava a mais de 100 km/h.

A investigação busca mais evidências, incluindo depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança, para confirmar a velocidade do veículo no momento do acidente. As famílias das vítimas estão em luto enquanto se preparam para o sepultamento.

