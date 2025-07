Criminosos enganam mulher em Taubaté se passando por motoristas de aplicativo Guardas municipais prendem suspeitos e recuperam pertences roubados Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h22 ) twitter

Criminosos se passam por motorista de aplicativo para assaltar mulher no interior paulista

Em Taubaté, São Paulo, uma mulher foi assaltada enquanto esperava um carro por aplicativo. Os criminosos se aproveitaram do momento em que ela conferia a placa do veículo. Um dos ladrões, armado, roubou seu celular e bolsa.

A vítima percebeu que a placa não correspondia às informações do aplicativo e questionou o motorista. Neste momento, foi surpreendida por outro criminoso armado. Após o roubo, os assaltantes fugiram.

A Guarda Municipal de Taubaté rastreou os suspeitos usando os dados da placa do carro utilizado no crime. Os dois homens foram presos com uma réplica de pistola e os pertences da mulher foram recuperados.

Criminosos se passam por motorista de aplicativo para assaltar mulher no interior paulista

