Cuidadora de idosos é presa por encomendar morte para ficar com herança Flávia Silva Teixeira queria matar o filho da idosa que cuidava Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 14h29 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h29 )

Flávia Silva Teixeira foi presa em Itaboraí, no Rio de Janeiro, suspeita de tentar encomendar a morte do filho da idosa sob seus cuidados para ficar com a herança. Durante o cumprimento de um mandado, a polícia apreendeu cinco celulares e notas fiscais de produtos comprados com o cartão da idosa. Flávia planejava contratar um assassino e tinha um seguro de vida da idosa em seu favor. Ela responderá por tentativa de homicídio.

