Cuidadora encontra R$ 15 mil na rua e devolve ao dono Dinheiro era do tesoureiro do Veranópolis Esporte Clube Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 13h58 (Atualizado em 16/05/2025 - 13h58 ) twitter

‘Sempre pensei em devolvê-la’, diz mulher que encontrou mala com R$ 15 mil e devolveu ao dono

Uma cuidadora de idosos encontrou uma maleta com R$ 15 mil na rua e decidiu localizar o dono para devolver o dinheiro. A quantia pertencia ao tesoureiro do Veranópolis Esporte Clube, arrecadada em um campeonato amador. Ao perceber a perda, o tesoureiro passou mal e precisou de atendimento médico. O reencontro ocorreu no hospital, onde a cuidadora devolveu o valor intacto. Ela usou as redes sociais para encontrar o dono da maleta, destacando-se pela honestidade ao buscar devolver o dinheiro ao invés de mantê-lo.

Assista em vídeo - ‘Sempre pensei em devolvê-la’, diz mulher que encontrou mala com R$ 15 mil e devolveu ao dono

