Danubia Rangel terá prisão domiciliar por saúde da filha Ex-mulher de Nem da Rocinha usará tornozeleira eletrônica; filha tem síndrome de Down Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h50 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h50 )

Justiça autoriza prisão domiciliar de Danubia Rangel, ex-mulher de Nem da Rocinha

Danubia Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, cumprirá sua pena em casa com monitoramento eletrônico. A decisão judicial foi baseada na necessidade de cuidados especiais para sua filha recém-nascida, que possui síndrome de Down. Danubia foi condenada a nove anos e quatro meses por lavagem de dinheiro. Ela enfrentará restrições quanto ao uso de dispositivos eletrônicos e comunicação digital.

