Defesa Civil alerta para temporais em São Paulo; temperaturas devem cair Chuvas intensas continuam até o fim de semana com mínima de 15 graus no sábado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h26 )

São Paulo enfrenta fortes chuvas desde quinta-feira, com previsão de continuidade até o fim de semana. A Defesa Civil do estado emitiu um alerta e criou um gabinete para monitorar possíveis desastres. O Corpo de Bombeiros está disponível pelo telefone 193 para emergências.

A previsão indica que as temperaturas cairão, com a mínima esperada de 15 graus no sábado. A chegada de uma frente fria trará chuvas e rajadas de vento. A menor temperatura do ano foi registrada em 11 de janeiro, com 16,2 graus, e esse recorde pode ser superado neste sábado. A expectativa é que as temperaturas subam novamente a partir de domingo.

