Detran-SP registra aumento alarmante de infrações por embriaguez Casos dobram em relação ao ano passado; uma vítima fatal em Cotia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h01 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Detran-SP registrou mais de 11 mil infrações por embriaguez em 2023, duplicando em relação a 2022.

Caso trágico em Cotia: João Tadeu Quirino atropelou oito pessoas, resultando na morte de Patrícia Correia de Mello.

Quirino, com histórico de embriaguez, enfrenta acusações de homicídio culposo e lesão corporal por embriaguez.

Outro incidente em SP envolveu um homem colidindo com um poste, mas sem feridos, alegando não estar dirigindo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nos primeiros sete meses deste ano, o Detran de São Paulo registrou mais de 11 mil infrações por embriaguez ao volante, dobrando em relação ao mesmo período do ano anterior. Um caso trágico ocorreu em Cotia, onde João Tadeu Quirino atropelou oito pessoas, resultando na morte de Patrícia Correia de Mello. Quirino foi submetido ao teste do bafômetro que indicou um nível de álcool muito acima do permitido por lei.

O acidente aconteceu quando as vítimas se dirigiam a uma igreja. Quirino já havia sido investigado por embriaguez em um acidente anterior em 2013. Ele enfrenta acusações de homicídio culposo e lesão corporal agravada pela embriaguez.

Outro incidente recente na capital paulista envolveu um homem encontrado sozinho em um carro após colidir com um poste. Alegou que não estava dirigindo e que a motorista fugiu antes da chegada da polícia. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse caso.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!