Discussão entre vereador e líder sindical marca audiência sobre mototáxi em São Paulo

Audiência sobre mototáxi em São Paulo é marcada por discussão entre vereador e líder sindical

Uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo sobre o transporte de passageiros por motocicletas resultou em tumulto. O vereador Lucas Pavanato, do PL, e Gilberto Almeida, presidente do Sindimoto, discutiram e se agrediram fisicamente, levando ambos a registrarem boletins de ocorrência. Pavanato acusou Almeida de lesão corporal, enquanto Almeida acusou Pavanato de calúnia e difamação.

Mesmo com uma proibição judicial vigente desde 16 de maio, mototaxistas continuam a operar na cidade. As empresas declararam estar aguardando decisões judiciais acerca da proibição e regulamentação do setor. A prefeitura de São Paulo não se pronunciou sobre o assunto.

