Educadora morre em acidente de rapel na Pedra do Elefante

Mulher morre ao cair durante rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais

Daiane Marques, educadora ambiental e servidora pública de Cordeirópolis (SP), morreu após cair durante uma prática de rapel na Pedra do Elefante, localizada no sul de Minas Gerais. A vítima, de 36 anos, era conhecida por sua experiência em escaladas.

Testemunhas informaram que Daiane perdeu o controle do equipamento enquanto descia, resultando em uma queda de mais de 90 metros. Quando os demais integrantes do grupo terminaram a descida, encontraram Daiane já sem vida. As causas do acidente ainda não foram determinadas.

Assista ao vídeo - Mulher morre ao cair durante rapel na Pedra do Elefante, em Minas Gerais

