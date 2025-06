Embraer apresenta carro voador em escala real na feira de aviação de Paris Modelo eVTOL é exibido pela primeira vez com entrega prevista para 2027 Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 14h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 14h35 ) twitter

Embraer apresenta carro voador em escala real na feira de aviação de Paris

A Embraer revelou seu carro voador, o eVTOL, em escala real durante a maior feira de aviação do mundo em Paris. Este evento marcou a estreia pública do modelo no tamanho que terá quando produzido.

Os visitantes puderam explorar a estrutura externa do veículo e o painel de controle. A empresa responsável pela produção dos carros voadores com a Embraer planeja entregar os primeiros modelos em 2027. Até agora, três mil unidades já foram encomendadas.

