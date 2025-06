Empresário acusado de homicídio doloso é libertado em São Paulo Igor Sauceda deixa prisão após decisão judicial e cumpre medidas restritivas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 13h46 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h46 ) twitter

Justiça de SP concede liberdade a motorista de carro de luxo que matou motoboy

O empresário Igor Sauceda foi libertado após passar dez meses preso por atropelar e matar o motociclista Pedro Caíque em São Paulo. O incidente ocorreu após um desentendimento sobre um retrovisor quebrado, resultando em uma acusação de homicídio doloso triplamente qualificado. Sauceda dirigia acima do limite de velocidade permitido na via no momento do acidente.

A justiça revogou a prisão preventiva de Sauceda ao concluir que ele não apresentava mais comportamento ameaçador e considerar que houve atraso no processo devido a uma perícia pendente na moto da vítima. A decisão foi tomada em 30 de maio, com a prisão sendo substituída por medidas cautelares.

A família de Pedro Caíque expressou tristeza e indignação com a decisão judicial. Pedro era casado e tinha um filho pequeno, deixando uma família desolada pela perda.

