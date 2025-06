Empresário desaparece após evento de motos em São Paulo Adalberto dos Santos Júnior foi visto pela última vez caminhando até seu carro Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 13h53 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h53 ) twitter

Veja o que se sabe sobre o desaparecimento do empresário após evento de moto

O empresário Adalberto dos Santos Júnior, de 36 anos, está desaparecido desde sexta-feira após participar de um evento de motocross no Autódromo de Interlagos, São Paulo. A Polícia Civil investiga o caso e analisa imagens das câmeras que mostram Adalberto caminhando até seu carro, encontrado posteriormente no kartódromo próximo ao local do evento.

Fernanda, esposa do empresário, relatou que a última comunicação com ele foi por mensagens na noite do desaparecimento. Não houve movimentações em suas contas bancárias desde então. A polícia busca entender o que ocorreu durante o trajeto de Adalberto no evento. O celular dele teve seu último sinal registrado dentro do evento.

A esposa acionou as autoridades após encontrar o carro fechado no estacionamento do kartódromo e registrou o desaparecimento junto à polícia. O caso segue sendo investigado pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Além das câmeras de vigilância, a análise se concentra na trilha percorrida por Adalberto dentro do autódromo e em seu entorno.

A família colabora com a polícia para resolver o mistério do sumiço do empresário, aguardando notícias das investigações em curso. Fernanda destacou a ausência de problemas financeiros ou pessoais que pudessem indicar outro motivo para o desaparecimento.

