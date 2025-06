Empresário encontrado morto em Interlagos; polícia investiga mistério Autoridades buscam esclarecer morte de Adalberto dos Santos Júnior Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 14h43 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja quem era o empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos; polícia faz perícia no local

O corpo do empresário Adalberto dos Santos Júnior foi encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, São Paulo. A polícia realiza uma nova perícia no local para esclarecer as circunstâncias da morte. Itens pessoais como calças e sapatos ainda não foram localizados, aumentando o mistério.

Adalberto participou de um evento no autódromo antes de desaparecer. Seu corpo foi encontrado em uma obra de reforma no local. A hipótese de que ele tenha sido colocado no buraco já sem vida é considerada pelos investigadores.

A diretora do DHPP afirmou que câmeras de segurança próximas estavam inoperantes, dificultando a investigação. Exames toxicológicos estão sendo realizados para determinar a causa da morte. A polícia analisa imagens de segurança e ouve testemunhas para entender os últimos momentos do empresário.

A família busca respostas para sua morte enquanto a polícia investiga todas as possibilidades, incluindo crime ou acidente. O caso permanece sem suspeitos.

‌



Assista em vídeo - Veja quem era o empresário encontrado morto no Autódromo de Interlagos; polícia faz perícia no local

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!