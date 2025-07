Enchente no Texas deixa mais de 80 mortos, incluindo crianças Rio Guadalupe sobe drasticamente após chuvas intensas, causando tragédia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 14h21 (Atualizado em 07/07/2025 - 14h21 ) twitter

Enchente no Texas deixa mais de 80 mortos, incluindo 28 crianças

Uma enchente devastadora no Texas resultou em mais de 80 mortes, incluindo 28 crianças que estavam em um acampamento infantil. A região foi surpreendida por chuvas intensas que equivaleram à precipitação esperada para o ano inteiro em poucas horas, fazendo o Rio Guadalupe subir nove metros. A força das águas arrastou casas e deixou muitas pessoas desaparecidas.

O acampamento infantil abrigava cerca de 750 crianças, com algumas ainda desaparecidas. Apesar dos alertas emitidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia e o Departamento de Emergências do Texas dois dias antes da tragédia, o local não foi evacuado a tempo. As famílias agora cobram explicações sobre a falta de ação preventiva.

