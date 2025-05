Estudante de 14 anos é morta por colega em escola de Uberaba Crime ocorreu após discussão; suspeito foi apreendido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h58 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h58 ) twitter

Estudante mata colega de 14 anos com golpes de tesoura em escola de Minas Gerais

Melissa Campos, uma estudante de 14 anos, foi morta por um colega dentro de uma escola particular em Uberaba, Minas Gerais. Após uma discussão ao final da aula, o agressor, também com 14 anos, atacou Melissa com uma tesoura. Um professor tentou socorrê-la imediatamente após o ataque, mas Melissa não resistiu aos ferimentos e faleceu na entrada da escola. O suspeito fugiu do local, mas foi localizado e apreendido pela polícia algumas horas depois. As aulas na instituição foram suspensas por tempo indeterminado enquanto as autoridades investigam o caso.

