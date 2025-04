EUA investigam queda de helicóptero que matou executivo da Siemens e família Destroços foram removidos do rio Hudson para uma análise detalhada Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 13h12 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h12 ) twitter

Família espanhola morre em acidente de helicóptero no rio Hudson, em Nova York

Um helicóptero Bell 206 caiu no rio Hudson, em Nova York, resultando na morte do piloto e quatro turistas espanhóis da família do executivo Augustin Escobar. A aeronave partiu de um heliponto próximo à Estátua da Liberdade para um voo turístico operado pela Nova York Tours de Helicóptero.

Equipes de emergência foram mobilizadas imediatamente após o acidente. Testemunhas relataram ter ouvido um estrondo antes da queda. As autoridades investigam o histórico de manutenção da aeronave e o registro da operadora para determinar as causas do acidente. Os destroços foram removidos do rio para uma análise detalhada.

Este incidente remete a um histórico preocupante de acidentes na região, incluindo uma colisão aérea fatal em 2009 no mesmo rio.

