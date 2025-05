Ex-companheira é suspeita de ser mandante em homicídio de professora em SP Investigação avança com prisão de suspeito flagrado em cena do crime Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h54 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h54 ) twitter

Caso Fernanda Bonin: Ex-companheira da professora de matemática é apontada como mandante do crime

A polícia de São Paulo fez progressos significativos na investigação do assassinato da professora Fernanda Bonin. Fernanda Fazio, ex-companheira da vítima, foi identificada como possível mandante do crime e teve sua prisão solicitada. As duas compartilharam oito anos de relacionamento e tinham dois filhos.

Um homem foi preso depois de ser flagrado saindo do carro de Fernanda Bonin. A polícia continua a investigação para esclarecer a motivação do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

