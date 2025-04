Explosão em sobrado na zona norte de São Paulo resulta na morte de bebê Bebê de quatro meses morreu após acidente doméstico causado por botijão de gás Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h44 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bebê morre após desabamento de casa na zona norte de SP

Uma explosão em um sobrado na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, resultou na morte de uma bebê de quatro meses e deixou outras quatro pessoas feridas. O incidente ocorreu após um idoso de 70 anos esquecer um botijão de gás ligado, provocando a explosão.

O idoso sofreu queimaduras graves em cerca de 50% do corpo. Ele foi hospitalizado junto com sua neta, mãe da bebê falecida, além do marido dela e outra criança que sofreu fraturas no joelho. A explosão foi tão forte que foi ouvida a quilômetros de distância.

Equipes de emergência, incluindo mais de 30 bombeiros e várias viaturas, atuaram rapidamente no resgate das vítimas. A bebê foi socorrida em parada cardiorrespiratória, mas infelizmente não resistiu após receber os primeiros socorros.

