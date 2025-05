Fábrica de bebidas adulteradas é descoberta em Atibaia Operação resulta na prisão de cinco suspeitos de falsificação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 14h39 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h39 ) twitter

Cinco pessoas são presas por falsificação de bebidas em Atibaia (SP)

Cinco indivíduos foram detidos em Atibaia, interior de São Paulo, sob suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação de bebidas destiladas. Durante a operação, uma fábrica clandestina foi encontrada com materiais como garrafas vazias, galões de produtos adulterados, tampas e etiquetas de marcas reconhecidas.

A investigação, iniciada após a denúncia de um consumidor, revelou que o grupo produzia as bebidas utilizando álcool, água, essências e, em alguns casos, extrato de malte para imitar whisky. Os produtos eram então distribuídos para diversos estabelecimentos na região metropolitana e no interior do estado.

O consumo dessas bebidas adulteradas representa um risco significativo à saúde, podendo levar a problemas graves como insuficiência renal e hepática. Há registros de bebidas contendo metanol, substância altamente tóxica, que já resultaram em mortes no país.

