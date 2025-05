Falha técnica obriga maior avião do mundo a retornar a Guarulhos Aeronave realizou cinco voltas sobre Ubatuba antes de pousar com segurança Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 13h19 (Atualizado em 23/05/2025 - 13h19 ) twitter

Maior avião do mundo enfrenta falha técnica após decolar em Guarulhos

O maior avião do mundo enfrentou uma falha técnica logo após decolar de Guarulhos com destino a Dubai. A aeronave precisou realizar cinco voltas sobre Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, antes de retornar ao aeroporto de origem. A companhia aérea não forneceu detalhes sobre o problema, mas assegurou que o pouso foi realizado com segurança e que todos os passageiros foram realocados em outro voo. Apesar do susto causado aos moradores de Ubatuba, que observaram as manobras incomuns, não houve feridos.

