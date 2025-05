Família busca justiça após morte trágica no metrô de São Paulo Mãe de Lourivaldo Ferreira Silva expressa dor e saudade após acidente fatal Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h32 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Meu coração sangra’, diz mãe de passageiro que morreu no metrô de SP

Lourivaldo Ferreira Silva, de 35 anos, faleceu ao ficar preso entre as portas do trem e da plataforma na estação Campo Limpo, em São Paulo. Ele estava a caminho do trabalho quando ocorreu o acidente no início deste mês. A ViaMobilidade, responsável pela linha 5 Lilás, alegou que ele tentou embarcar após alertas sonoros e visuais, versão contestada por testemunhas.

A família de Lourivaldo veio do sul da Bahia para apoiar sua esposa e filhos e busca justiça pela falta de suporte até agora. A mãe dele expressou sua dor dizendo: “Meu coração sangra”. O advogado da família tenta resolver a questão amigavelmente com a empresa.

O acidente está sob investigação pela polícia civil. Em resposta ao ocorrido, a ViaMobilidade iniciou a instalação de novas barreiras físicas nas estações da linha. O Tribunal de Contas do Estado também solicitou explicações sobre os procedimentos de segurança da linha.

Assista em vídeo - ‘Meu coração sangra’, diz mãe de passageiro que morreu no metrô de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!