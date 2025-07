Fisiculturista preso por agredir médica em São Paulo pode ter pena agravada Pedro Castro, lutador de jiu-jitsu, está detido por tentativa de feminicídio Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 14h08 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h08 ) twitter

Fisiculturista que agrediu namorada pode ter pena aumentada devido à prática de artes marciais

Uma médica de 27 anos foi agredida pelo namorado, Pedro Castro, em São Paulo, e está internada em estado grave. O agressor, fisiculturista e lutador de jiu-jitsu, foi preso em flagrante e pode ter sua pena aumentada devido à prática de artes marciais.

O incidente ocorreu durante a comemoração do aniversário da vítima em um apartamento alugado na capital paulista. Câmeras de segurança registraram a movimentação do casal, que discutiu após Pedro ver uma conversa da namorada com outro homem no celular dela. Após a agressão, ele deixou o local, e a polícia foi acionada por vizinhos que ouviram a briga.

Pedro foi localizado e detido em Santos e deve responder por tentativa de feminicídio. Investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.

