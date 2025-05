Frio intenso derruba temperaturas em São Paulo Massa de ar polar faz capital registrar mínima do ano; Rancharia chega a dois graus Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 14h00 ) twitter

Frio intenso atinge São Paulo com recorde de temperatura nesta sexta (30)

A cidade de São Paulo registrou sua temperatura mais baixa do ano nesta sexta-feira, com termômetros marcando 9,8 graus. Em Rancharia, no interior do estado, a mínima foi de dois graus. Esse frio intenso é causado por uma massa de ar polar vinda da região sul do Brasil, afetando também outras áreas do estado e oito estados brasileiros.

Apesar do céu limpo e poucas nuvens ao longo do dia, as temperaturas não devem ultrapassar os 20 graus. Para o final de semana, não há previsão de chuva, e as temperaturas devem subir gradualmente, variando entre 15 e 22 graus no sábado.

Assista em vídeo - Frio intenso derruba temperatura em São Paulo nesta sexta (30)

