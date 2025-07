Furtos e roubos de veículos em estacionamentos alarmam São Paulo Estado registra mais de 3 mil casos em seis meses; seguradoras enfrentam desafios Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h54 ) twitter

Estado de São Paulo registra mais de 3 mil carros furtados ou roubados dentro de estacionamentos

Nos primeiros seis meses deste ano, São Paulo registrou 3.135 furtos ou roubos de veículos em estacionamentos. Um caso notável envolve um carro avaliado em meio milhão de reais, pertencente a um cliente de restaurante, levado por um homem que pegou a chave deixada sobre o capô.

O estacionamento não se pronunciou após um mês do incidente, enquanto a seguradora avalia a possibilidade de ressarcimento ao proprietário do veículo. Especialistas em direito do consumidor afirmam que a responsabilidade por danos ao veículo ou seus pertences é do estabelecimento onde foi deixado.

A polícia possui imagens do circuito de segurança para identificar o autor do crime. O impasse com a seguradora e a falta de resposta do estacionamento aumentam as preocupações dos consumidores sobre a segurança dos veículos nesses locais.

