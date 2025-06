Geada intensa congela árvores em Santa Catarina São Joaquim e Urupema enfrentam mínimas recordes com alerta de queda adicional nas temperaturas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h30 ) twitter

Frio intenso e geada surpreendem Santa Catarina

Santa Catarina foi surpreendida por uma geada intensa nesta terça-feira, com temperaturas abaixo de zero. Em São Joaquim, os termômetros registraram mínimas de menos 6 graus, resultando em árvores congeladas. A Defesa Civil alerta que as temperaturas podem cair ainda mais ao longo do dia. Em Urupema, a mínima atingiu menos 8 graus. As autoridades continuam monitorando a situação e orientam a população a se preparar para o frio intenso.

Assista ao vídeo - Frio intenso e geada surpreendem Santa Catarina

