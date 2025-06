Gêmeos com síndrome rara enfrentam desafios diários em Valinhos Adolescentes buscam adaptações escolares para viver com mais conforto Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 14h03 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h03 ) twitter

Com dois metros de altura, gêmeos vivem rotina desafiadora após diagnóstico de síndrome rara

Roberto e Vitor são irmãos gêmeos de Valinhos com 14 anos que vivem com a síndrome de Loeys Dietz. Essa condição genética rara fez com que eles ultrapassassem dois metros de altura, trazendo desafios diários como encontrar calçados tamanho 46 e a necessidade urgente de carteiras escolares adaptadas.

A confirmação do diagnóstico levou oito anos, o que trouxe dificuldades adicionais para a família. Tatiane, mãe dos gêmeos, dedica-se incansavelmente para proporcionar uma vida melhor aos filhos. Recentemente, a família recorreu à Câmara de Vereadores de Valinhos para solicitar mudanças na escola dos meninos, visando oferecer um ambiente educacional mais confortável.

A iniciativa busca modificar as carteiras escolares e ajustar os uniformes, garantindo maior conforto no ambiente escolar. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela família, este passo representa uma vitória significativa na busca por melhores condições de estudo para Roberto e Vitor.

A determinação da família em superar as limitações impostas pela síndrome destaca a importância da adaptação e resiliência no enfrentamento das adversidades diárias.

