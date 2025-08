Bolsonaro em prisão domiciliar: repercussões e críticas nos Estados Unidos Decisão do STF gera polêmica e levanta questões sobre a democracia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 12h29 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h09 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar por decisão do STF após descumprir restrições anteriores.

A medida foi motivada pela publicação de um vídeo considerado incentivador de ataques ao STF.

Nos EUA, o governo Trump criticou a decisão, vendo-a como uma ameaça à democracia.

As reações no Brasil foram diversas, com aliados de Bolsonaro considerando a ação exagerada e governistas a apoiando.

Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar após decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada devido ao descumprimento de restrições anteriores, incluindo a proibição do uso de redes sociais. A Polícia Federal realizou buscas na residência do ex-presidente e apreendeu seu celular. Seus advogados planejam recorrer.

A decisão foi motivada pela aparição de Bolsonaro em um vídeo publicado por Flávio Bolsonaro, que segundo Moraes continha conteúdo incentivador de ataques ao STF. Nos Estados Unidos, o governo anterior de Donald Trump criticou a prisão domiciliar como ameaça à democracia, defendendo o direito de Bolsonaro se expressar publicamente.

