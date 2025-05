Homem confessa assassinato da ex-mulher em SP; corpo pode estar no rio Tietê Suspeito preso junto com irmão; polícia realiza buscas pelo corpo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h04 ) twitter

Carlos Eduardo de Souza Ribeiro foi preso após confessar ter assassinado sua ex-mulher, Amanda Caroline de Almeida, em um crime motivado por ciúmes. O irmão dele também foi detido sob suspeita de envolvimento na ocultação do crime. Amanda está desaparecida desde a última segunda-feira.

Imagens de segurança mostram os irmãos colocando um saco no porta-malas do carro de Carlos, que pode conter o corpo de Amanda. O veículo foi apreendido para perícia. A polícia está conduzindo buscas no rio Tietê, entre Osasco e Santana de Parnaíba, para localizar o corpo da vítima.

Amanda e Carlos estavam separados há cerca de dois meses após um relacionamento de 16 anos devido a episódios de violência doméstica. Ela deixou três filhos. A polícia segue investigando para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

