Homem é preso por suspeita de matar irmãs influenciadoras no Ceará As irmãs eram conhecidas nas redes sociais por relatos da comunidade onde viviam Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h29 )

Suspeito de matar irmãs influenciadoras é preso no Ceará

A polícia busca entender as motivações por trás do assassinato de Maria Beatriz Santos, de 20 anos, e Francisca Bianca dos Santos, de 15 anos, duas influenciadoras digitais em Fortaleza. Francisco Iago Silva, de 19 anos, foi detido em Aracati, no Ceará, acusado de participar do crime.

O crime ocorreu no dia 1º de maio, quando as irmãs estavam próximas ao mar. O suspeito teria se aproximado em uma moto aquática e efetuado disparos contra as jovens antes de fugir. As irmãs eram conhecidas nas redes sociais por compartilharem relatos impactantes sobre a comunidade onde moravam.

Assista em vídeo - Suspeito de matar irmãs influenciadoras é preso no Ceará

