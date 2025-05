Homem suspeito de tráfico é baleado em operação no centro de São Paulo Ação policial ocorreu próximo a estação de metrô durante horário de pico Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h27 ) twitter

Vídeo: ação policial termina com suspeito baleado no centro de São Paulo

No centro de São Paulo, uma ação policial resultou no ferimento de um homem suspeito de tráfico de drogas perto de uma estação de metrô durante o horário de pico. O suspeito foi baleado na perna após resistir à abordagem policial, avançando com sua moto sobre os agentes e lutando com um deles. Mesmo ferido, ele correu até a estação de metrô, onde pulou a catraca antes de ser detido na plataforma pelos policiais. A moto usada por ele está sob investigação por suposto envolvimento em um esquema de entrega de drogas na cidade. Apenas o suspeito ficou ferido durante a operação, que foi controlada para minimizar riscos aos transeuntes presentes no local.

