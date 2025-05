Idosa se pendura em parapeito para escapar de assalto em apartamento Polícia arromba porta para resgatar moradora de 72 anos ameaçada por criminoso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h17 ) twitter

Idosa se agarra a parapeito durante assalto em apartamento; veja vídeo

Uma mulher de 72 anos precisou se segurar no parapeito do apartamento onde mora para tentar fugir de um assalto. Ela gritou por ajuda enquanto estava do lado de fora do prédio. A Polícia Militar interveio arrombando a porta do apartamento para resgatá-la.

O assaltante, que ameaçou a idosa e exigiu dinheiro, fugiu do local sem conseguir roubar nada. Pouco tempo depois, o criminoso foi detido pela polícia.

