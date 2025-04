Imagem de segurança mostra atropelamento fatal em São Caetano do Sul Testemunha aponta racha, alterando crime para homicídio doloso Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 13h51 (Atualizado em 10/04/2025 - 13h51 ) twitter

Câmera de segurança mostra momento em que jovens são atropeladas por carro em alta velocidade

Uma câmera de segurança registrou o momento em que duas jovens foram atropeladas em São Caetano do Sul. O carro de Breno do Santo Sampaio estava em alta velocidade. Após uma testemunha afirmar que ele participava de um racha, a classificação do crime mudou de homicídio culposo para doloso, conforme consta no boletim de ocorrência. A polícia continua investigando o caso, enquanto Breno realiza exames no Instituto Médico Legal antes da audiência de custódia online.

