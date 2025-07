Impacto das novas regras de imigração em Portugal para brasileiros Pacote anti-imigração em Portugal gera incerteza entre imigrantes brasileiros Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 11h27 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja como brasileiros podem ser afetados pela lei anti-imigração em Portugal

O parlamento português aprovou novas regras de imigração que aguardam sanção presidencial, gerando incerteza entre imigrantes, especialmente brasileiros. A Casa do Brasil, associação que apoia brasileiros, espera que o presidente consulte o Tribunal Constitucional sobre a legalidade das mudanças. As novas medidas incluem a criação de uma polícia anti-imigração com poderes para controlar entradas e deportar imigrantes ilegais.

A comunidade brasileira, a maior entre os estrangeiros em Portugal, com mais de 500 mil pessoas, pode ser significativamente afetada. Caso a lei seja sancionada, imigrantes não poderão entrar como turistas e depois solicitar visto de trabalho. Além disso, o visto de procura de emprego será restrito a pessoas qualificadas. O reagrupamento familiar também será impactado, exigindo comprovação de residência legal de mais de dois anos para trazer familiares ao país.

Assista ao vídeo - Veja como brasileiros podem ser afetados pela lei anti-imigração em Portugal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!