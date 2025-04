Jovens gravemente feridas em acidente de moto; piloto foge Piloto abandona local após acidente e cria versões falsas Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 13h42 (Atualizado em 22/04/2025 - 13h42 ) twitter

Jovens caem de moto em alta velocidade e ficam em estado grave; piloto fugiu

Adrieli e Emanuele Batista Jacobino, ambas de 20 anos, estão em estado grave após serem arremessadas de uma moto em alta velocidade enquanto voltavam de uma festa sem capacete. Câmeras de segurança capturaram o momento em que a moto passou por um quebra-molas, lançando as jovens a mais de 15 metros. O piloto, amigo delas, saiu ileso e deixou o local sem prestar socorro.

Um desconhecido chamou o socorro ao encontrar as jovens feridas na rua. O piloto inicialmente mentiu sobre o ocorrido, alegando que as jovens haviam encontrado outro conhecido no caminho. Após a revelação das imagens, ele se apresentou às autoridades para prestar depoimento. A família das jovens busca justiça enquanto aguarda pela recuperação delas.

