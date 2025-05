Juliette quebra o nariz em acidente doméstico Cantora bateu em porta de vidro; tratamento não requer cirurgia Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliette sofre acidente doméstico e quebra o nariz

A cantora e influenciadora Juliette quebrou o nariz após bater em uma porta de vidro dentro de casa. Ela compartilhou um vídeo do incidente nas redes sociais. Exames no hospital confirmaram a fratura, mas indicaram que não há necessidade de cirurgia.

Juliette sentiu dor intensa na boca e no nariz após o acidente. Os exames revelaram uma pequena fratura na parede direita do nariz, sem desvios significativos. O tratamento recomendado inclui aplicar gelo para controlar o inchaço e usar uma bandagem no local da lesão.

Até agora, Juliette não informou se o acidente afetará sua agenda de shows e eventos.

Assista em vídeo - Juliette sofre acidente doméstico e quebra o nariz

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!