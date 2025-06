Lula participa do lançamento do Plano Safra nesta segunda (30) Evento no Palácio do Planalto destaca ações climáticas e apoio agrícola Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 30/06/2025 - 14h17 ) twitter

Lula participa do lançamento do Plano Safra nesta segunda (30)

O presidente Lula participou do lançamento do plano Safra no Palácio do Planalto, que oferece linhas de crédito e investimentos em políticas agrícolas. As ações anunciadas visam enfrentar as mudanças climáticas até o primeiro semestre do próximo ano, com forte apoio à agricultura familiar.

Assista ao vídeo - Lula participa do lançamento do Plano Safra nesta segunda (30)

