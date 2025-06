Mauro Cid diz que Bolsonaro fez alterações em minuta do golpe Ex-ajudante de ordens reafirma envolvimento na trama Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 13h05 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h05 ) twitter

No primeiro dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal sobre um alegado plano de golpe após as eleições de 2022, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente tinha conhecimento das ações para alterar o resultado eleitoral.

Cid relatou que Bolsonaro fez modificações em uma minuta do plano que previa a prisão de várias autoridades, removendo algumas delas do documento.

A minuta foi encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. Cid mencionou ter recebido dinheiro do ex-ministro Walter Braganeto para financiar manifestações em frente a quartéis do Exército, sugerindo que o agronegócio apoiava essas ações.

Ele negou ter sido coagido em sua delação premiada e destacou a pressão de Bolsonaro para desacreditar as urnas eletrônicas.

O deputado federal Alexandre Ramagem foi ouvido em seguida e negou ter investigado ou produzido material contra as urnas eletrônicas.

